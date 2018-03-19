Определены сроки и порядок устранения несоответствий нового терминала аэропорта «Пермь»

15:19 | 20.03.2018

В апреле 2018 года АО «Международный аэропорт «Пермь» планирует устранить все оставшиеся несоответствия, выявленные в ходе инспекционной проверки. Речь идет о результатах инспекционной проверки на предмет соответствия нового аэровокзального комплекса требованиям Федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам».



Напомним, что из выявленных восьми недостатков в работе остаются три пункта. Два из них связаны с оснащением контрольных пунктов стационарными средствами связи, третий касается штатной численности персонала службы авиационной безопасности.



В целях устранения первых двух несоответствий в АО «Международный аэропорт «Пермь» уже проводится работа по установке аппаратуры, завершены закупочные процедуры. Планируемый срок монтажа оборудования — март 2018 года.



Для устранения несоответствия, связанного с численностью персонала, в АО «Международный аэропорт «Пермь» уже увеличен штат службы авиационной безопасности на 25 единиц, ведется подбор кандидатов, документы соискателей находятся на проверке. По завершении процедуры найма штатная численность службы авиационной безопасности будет полностью соответствовать требованиям. Процесс по оформлению новых сотрудников планируется завершить в апреле 2018 года.



Отметим, что аэропорт «Пермь» работает в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию. Технологические процедуры, связанные с авиационной безопасностью, осуществляются в полном объеме.