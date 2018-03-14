Промышленность Прикамья нуждается в высококвалифицированных кадрах

20:02 | 15.03.2018

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин продолжил цикл встреч с молодежью, которые посвящены профессиональной ориентации, дуальному образованию, развитию промышленности региона, перспективам и возможностям предприятий получить высококвалифицированных специалистов и заинтересованности молодых людей связать свою судьбу с Пермским краем.



В школе № 129 города Перми (поселок Новые Ляды, ул. Мира, 11) прошла встреча учащихся с дважды Героем Советского Союза летчиком-космонавтом СССР Виктором Савиных и председателем Пермской городской Думы Юрием Уткиным. Для гостей провели экскурсию по центру профессиональных проб и практик. Они посетили лабораторию робототехники, промышленного дизайна, естествознания и измерений и контроля, мастерскую моделирования технообъектов технологических процессов, пообщались со школьниками.



«Школа великолепная! Здесь воспитывают людей труда — это очень важно. Здесь школа практико-ориентированная, ребята осваивают новые технологии и готовят программы для каждой детали», — отметил Виктор Савиных. Он также пригласил школьников принять участие в Молодежных Циолковских чтениях в Кирове в этом году.



По словам Юрия Уткина, Пермь сегодня остается одним из ключевых звеньев в производственной цепи российского авиакосмического комплекса. «Мы не только гордимся славными достижениями прошлого, но и вместе с промышленниками и педагогами готовим новое поколение конструкторов, инженеров и мастеров, а может быть, и космонавтов. И я очень рад, что ребята смогли встретиться с легендой нашего космоса — дважды Героем Советского Союза Виктором Савиных. Такие встречи — это лучший мотиватор для школьников!» — сказал Юрий Уткин.



По итогам визита была одобрена идея учащихся присвоить школе № 129 имя Виктора Савиных.



Также Юрий Уткин встретился сегодня с молодыми специалистами АО «ОДК-Авиадвигатель». Это конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий. «ОДК-Авиадвигатель» является головным разработчиком семейства двигателей пятого поколения для ближне-среднемагистральных самолетов типа МС-21 и промышленных ГТУ. Создание базового двигателя ПД-14 — один из приоритетов Государственной программы РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».



В ходе встречи Юрий Уткин акцентировал внимание на промышленном потенциале Пермского края, наращивании производства, привлечении молодых высококвалифицированных кадров, создании в городе комфортных условий для жизни и работы.



«Мы активно взаимодействуем с рабочей молодежью, поддерживаем проектную деятельность, стимулируем участие молодых специалистов в общегородских мероприятиях. Организуем эту работу через наш Молодежный парламент, через площадку регионального объединения работодателей «Сотрудничество». И конечно, здесь важны личные встречи, прямое общение, диалог, открытый разговор о планах и надеждах молодежи и наших городских возможностях и планах. На «Авиадвигателе» такой диалог получился, уверен, будем обязательно в дальнейшем сотрудничать», — резюмировал Юрий Уткин.



Напомним, в феврале председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, депутаты Арсен Болквадзе, Владимир Манин, генеральный директор РОР «Сотрудничество» Василий Цыганков обсудили с молодыми специалистами пермских предприятий роль молодежи в развитии промышленности, пути повышения престижа рабочих и инженерных специальностей, дальнейшее развитие системы дуального и профессионального образования. Встреча прошла на площадке Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» (региональное объединение работодателей).