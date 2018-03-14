Городские власти обсудили с активистами пермских ТОС планы по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки

19:42 | 15.03.2018

В работе круглого стола «Развитие территории индивидуальной жилой застройки» приняли участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, заместитель председателя думы Алексей Грибанов, депутаты Олег Бурдин, Сергей Захаров, Владимир Манин, Владимир Молоковских, Наталья Рослякова, Валерий Шептунов, заместитель главы администрации города Лидия Королева, представители департамента ЖКХ и управления внешнего благоустройства администрации Перми, руководитель Лиги ТОС Антонина Тухфятуллова, председатели территориальных общественных самоуправлений.



«В краевом центре есть микрорайоны с преимущественно индивидуальной жилой застройкой. Необходимо объединить все имеющиеся ресурсы для решения существующих здесь проблем. В качестве приоритетов мы решили выделить сферы ЖКХ и благоустройства. Для этого сейчас нужно четко определить задачи, механизмы финансирования, сроки реализации наших планов. После этого экономически выверенную инициативу можно выносить на думу», — подчеркнул Юрий Уткин.



По словам Антонины Тухфятулловой, в ряде микрорайонов так называемого частного сектора есть примеры эффективного использования внебюджетных источников при решении проблем с вывозом ТБО (ТОС «Васильевский»), освещением (ТОС «Заречный»), обустройством водопровода (ТОС «Вышка-1»), строительством детских и спортивных площадок (ТОС «Гарцы»). Муниципалитет со своей стороны также оказывает поддержку инициативным жителям.



Успешный опыт работы представил председатель ТОС «Ново-Бродовский» Ринат Гисматулин. Силами активистов в микрорайоне приведена в порядок дорога на разворотном кольце, возведен новый каток, горка для детей, сцена для проведения мероприятий. При поддержке муниципалитета построена турниковая площадка, а на средства жителей — волейбольная.



Как отметил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Бородин, по поручению городской думы ведется анализ потребности в строительстве коммунальной инфраструктуры в микрорайонах индивидуальной жилой застройки, определяются объемы финансирования. Есть проблемы с уже построенными жителями сетями, которые не оформлены в собственность и не стоят на учете.



По данным управления внешнего благоустройства, только в прошлом году новые сети наружного освещения (СНО) появились в микрорайонах Домостроительный, Средняя Курья, Заозерье. В этом году продолжится строительство СНО в мкр-не Домостроительный, также работы пройдут в Голованово, Пихтовой Стрелке, Ново-Бродовском. Готовится проектно-сметная документация на ремонт сетей в других микрорайонах. Активное дорожное строительство в 2018 году запланировано в микрорайонах Ива и Заозерье в рамках развития инфраструктуры на участках, выделенных для многодетных семей.



По мнению депутата Натальи Росляковой, для достижения реальных результатов необходима полноценная программа действий, подобная «Светлому городу». При этом наряду с территориями с современной застройкой нельзя забывать и о тех микрорайонах, где преимущественно старое жилье.



Депутат Олег Бурдин отметил, что у города есть хороший опыт по реализации программы развития городских микрорайонов, которая формировалась на основе предложений депутатов. При этом важно, чтобы субсидии из бюджета на строительство детских площадок могли получать не только жители многоквартирных домов, но и частного сектора — на муниципальных земельных участках. ТОС же выступят оформителями заявок на субсидирование.



Депутат Владимир Манин считает, что необходимо определить сферы ответственности власти и общественников, шире распространить проект «Городская среда» на территорию индивидуальной жилой застройки. К 300-летию Перми должны быть видны конкретные результаты. Депутат Владимир Молоковских подчеркнул, что необходимо определиться с принципами, которые лягут в основу программы, и организовать информирование жителей. Депутат Сергей Захаров высказался в пользу комплексной программы, акцент в которой будет сделан на теме безопасности (СНО, водоотведение, пожарные водоемы).



По итогам обсуждения участники предложили дополнительно оценить актуальность протяженности сетей в частном секторе, количество домовладений, определить потребность строительства сетей с учетом возможности подключения, приоритетность строительства объектов, чтобы учесть это в концепции муниципальной программы по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки.