В Прикамье предстанет перед судом экс-глава сельского поселения

18:33 | 15.03.2018

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации сельского поселения. Его обвиняют в фальсификации доказательств, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Предварительное следствие установило, что в июне 2017 года в Куеде глава администрации представил в районный суд фальсифицированные документы, чтобы избежать административной ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с ртутьсодержащими отходами производства. «Задним числом», спустя год после соответствующих событий, чиновник изготовил постановления и распоряжения о назначении ответственного за сбор и хранение, об определении места первичного сбора и порядка размещения принятых от населения ртутьсодержащих ламп. Суд признал эти документы недостоверными и подложными. Глава администрации подал заявление о досрочном прекращении полномочий.



Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.