В воскресенье в Перми изменится движение общественного транспорта

15:25 | 15.03.2018

В воскресенье, 18 марта, состоится концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. В связи с этим в центре Перми изменится расписание и схемы движения общественного транспорта.



С 16.00 до 19.00 будет временно прекращено движение транспорта, за исключением трамваев, по ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловской до улицы Ленина, сообщает городской департамент дорог и транспорта. В это время автобус №8 в направлении «ДДК им. Кирова» пойдет в объезд по ул. Ленина, Крисанова и Петропавловской и далее по маршруту следования; в обратном направлении – без изменений.



Для трамваев №5 и №11 будет организована временная приостановка движения.



Кроме того, 18 марта автобусы №7, №49, №65 и №75 будут работать по расписанию будних дней.



Также в воскресенье будет введена дополнительная зона посадки и высадки для автобусов №25 в районе примыкания ул. Промысловой к Бродовскому тракту.