Пермь: новости дня
10:07 | 15.03.2018
Более 1000 молодых семей Пермского края получат господдержку на приобретение жилья
В этом году на поддержку может рассчитывать 1041 молодая семья Пермского края. Как отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, в зависимости от благосостояния молодые семьи могут получить государственную поддержку в размере 30–35 % или 10 % от стоимости недвижимости. Социальную выплату в размере 30–35 % сможет получить 241 молодая семья, из них 147 — многодетных.
«До 1 апреля ресурсы должны быть направлены в органы местного самоуправления. Уже сейчас коллеги обновляют реестры молодых семей, которым необходима поддержка, начали уведомлять молодые семьи, чтобы они начали собирать необходимый пакет документов для получения выплаты, — отметил министр. — Предполагается, что до 1 мая семьи получат жилищные свидетельства и до 15 декабря реализуют свое право и улучшат жилищные условия».
Также министр Павел Фокин напомнил, на что может быть направлена социальная выплата. Господдержка может быть использована для погашения остатка долга по ипотеке, в качестве первоначального платежа по ипотеке или направлена на приобретение жилой недвижимости. Также средства могут быть направлены на расчёт по договору строительного подряда или реконструкцию имеющегося жилого помещения, что особенно актуально для сельских территорий.
Молодые семьи могут следить за своей очередью на получение субсидии на сайте министерства социального развития.
По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение министерству социального развития включить компенсацию молодым семьям в размере 10 % от стоимости недвижимости в бюджет на 2019 и 2020 гг. Глава Прикамья отметил, что ежегодно региональную выплату должны получать порядка 700 семей. Поддержка осуществляется в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2018 году.
На поддержку обеспечения жильем молодых семей в виде социальной выплаты в размере 30–35 % стоимости жилья в 2018 году будет направлено почти 230 млн рублей, из них 47,9 млн рублей — из федерального бюджета, 83 млн — из краевого бюджета, 99 млн — из местных бюджетов. На социальные выплаты в размере 10 % от стоимости квартиры будет направлено 215,8 млн рублей из краевого и местных бюджетов.
© «Вечерние Ведомости»
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