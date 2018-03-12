Завтра в Перми отметят Всемирный день защиты прав потребителей

14:13 | 14.03.2018

В этом году праздник пройдет под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными».



Уже больше тридцати лет 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Тематику его задает Международная федерация потребительских организаций (Consumers International — CI). Как и в прошлом году, CI призвала мировую общественность сконцентрироваться на правах потребителей в сегменте электронной коммерции.



Мероприятия, нацеленные на повышение потребительской грамотности, информирование пермяков о механизмах государственного и общественного обеспечения потребительских прав, о возможностях граждан по защите своих прав в сфере цифровой коммерции, пройдут для потребителей в консультационном центре Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и консультационных пунктах в Прикамье.



Кроме того, 15 марта планируется проведение «горячей линии». Звонки пермяков примут с 10:00 до 17:00 по телефонам 8 (342) 239-35-53, 239-34-54, 239-34-20.



Жители Прикамья могут обратиться в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: Западный территориальный отдел — тел. 284-11-26; Центральный территориальный отдел — тел. 221-87-88.



Тематическое консультирование граждан в Перми будет организовано по адресам:



- ул. Куйбышева, 50а (трамвайная остановка «Динамо»), первый этаж, каб. 110, 112; тел. 8 (342) 226-48-77, 239-33-94; konscentr.fgu@mail.ru;

- ул. Сысольская, 4; тел. 8 (342) 294-12-37; zapadses@mail.ru;

- ул. Мира, 66г; тел. 8 (342) 221-76-36; cfcge@mail.ru.