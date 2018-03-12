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12:27 | 14.03.2018
Образовательная площадка «Строитель России» соберет профессионалов стройиндустрии
А если добавить к этому еще и быстрое развитие строительных технологий, можно с уверенностью говорить о том, что эта отрасль является одной из самых динамичных. И это ставит перед строителями особые задачи: чтобы сохранять и укреплять позиции на рынке, нужно держать руку на пульсе и быть в курсе всех новаций — как законодательных, так и технологических.
В связи с этим и было принято решение о создании единой образовательной площадки для специалистов отрасли. «Строитель России» — образовательное пространство, где они смогут получить актуальную информацию, обсудить вопросы, связанные с тенденциями развития градостроительства, включая градостроительное проектирование, организацию строительства и реконструкции объектов капитального строительства, вопросы стоимостного инжиниринга, строительно-технической экспертизы зданий и сооружений.
Проект «Строитель России» пройдет с 16 по 20 апреля в Москве. Его программа разрабатывалась в течение года, корректировалась на основе анализа происходящих в отрасли изменений. В работе площадки примут участие представители всех регионов страны — главные инженеры проекта, инженеры-сметчики, проектировщики, сотрудники строительного контроля, другие специалисты в области строительства.
Для участников мероприятия подготовлено более 20 образовательных программ. Их представят эксперты из столицы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России. Как отметили представители Сибирского межрегионального учебного центра, эксперты не только преподнесут теорию, но и ответят на вопросы, дадут практические рекомендации.
Отдельной темой мероприятия станут вопросы экономики строительства. К примеру, до сих пор далеко не все сметчики сталкивались в работе с ресурсным методом составления смет. А он уже осенью этого года станет обязательным для всех.
Узнать подробности и подать заявку на участие в работе форума «Строитель России» можно на сайте https://inter-regional.ru/stroitel-rossii.html или по телефону 8-800-700-86-69.
© «Вечерние Ведомости»
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