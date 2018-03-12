Пермь: новости дня
11:39 | 14.03.2018
Производительность труда на пермском «ОДК-СТАР» повысится в 2,5 раза
Губернатор отметил, что повышение производительности труда для пермских предприятий – это возможность усовершенствовать свои производства и выйти на новый уровень качества продукции, а для региона это инструмент развития экономического потенциала и обеспечения конкуренции с другими регионами.
По словам управляющего директора АО «ОДК-СТАР» Сергея Остапенко, в 2018 году предприятие планирует обновить порядка 20 современных высокотехнологичных станков. Основная цель – успешная конкуренция компании на мировом уровне. «С точки зрения повышения производительности труда мы делаем ставку на техническое перевооружение, – отметил Сергей Остапенко. – Современные системы управления не могут быть изготовлены на станках 70-80 годов. Нужно новое, передовое оборудование,
образованные люди, способные работать на этом оборудовании, современная инфраструктура завода и современная организация производства с упором на сокращение потерь и изготовление продукции точно в срок. Это этапы глобального повышения производительности труда. При этом мы не говорим о сокращении численности работников. Речь идет о сохранении персонала, повышении объемов и сложности выпускаемых нами систем автоматического управления».
В целом на программу техперевооружения «ОДК-СТАР» направит порядка 5 млрд рублей. Обновленные станки позволят в 2,5 раза увеличить производительность труда, то есть предприятие будет производить в 2,5 раза больше продукции тем же численным составом работников. Реализация программы техперевооружения позволит также снизить трудоемкость изготовления деталей в 3-5 раз, соответственно сократится и цикл изготовления агрегатов.
Напомним, приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости» реализуется правительством России по поручению президента страны Владимира Путина. Пермский край стал одним из 6 пилотных регионов, где в первую очередь началось внедрение этой инициативы. Также была разработана региональная программа по производительности труда и поддержке занятости, которая апробирована в 6 пилотных компаниях, а с 2018 года охватила 25 предприятий разных отраслей промышленности: машиностроительную, нефтехимическую, фармацевтическую и другие. Ожидаемый результат – повышение производительности труда не менее чем на 5% в 2018 году и на 30% - к 2025 году.
© «Вечерние Ведомости»
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