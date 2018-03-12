Безопасность — ключевой приоритет в работе ПАО «Уралкалий»

09:00 | 14.03.2018

13 марта в Березниках начала работу IV региональная конференция «Охрана труда — важнейший фактор сохранения здоровья работников и повышения производительности труда». Мероприятие организовано Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края при поддержке «Уралкалия».



Около 200 участников конференции — представителей крупного и среднего бизнеса Пермского края приняли участие в обсуждении вопросов состояния производственного травматизма на предприятиях региона, пропаганды и стимулирования здорового образа жизни, улучшения условий охраны труда и здоровья персонала.



С приветственным словом к участникам конференции обратились министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, глава города Березники Сергей Дьяков и директор компании по недропользованию Эдуард Смирнов.



Большой интерес среди участников вызвала организованная в рамках конференции выставка средств индивидуальной защиты от воздействия вредных факторов производственной среды.



С докладом о профилактике общей и профессиональной заболеваемости работников, направленной на повышение производительности труда, выступил Алексей Жуланов, заместитель технического директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий». Он отметил:



— Жизнь и здоровье сотрудников являются ключевым приоритетом для компании, поэтому ее политика ориентирована на достижение нулевого уровня производственного травматизма. С этой целью в компании внедряется современное оборудование и модернизируется действующее производство, улучшается организация рабочих мест, проводятся профилактика производственного травматизма и профзаболеваний, а также регулярное обучение в области охраны труда и промышленной безопасности.



Добавим, что охраной труда на «Уралкалии» занимаются системно. В 2011 году на базе поликлиники «Альфа — Центр Здоровья» открыто отделение промышленного здравоохранения, которое специализируется на профпатологии при проведении медицинских осмотров работников «Уралкалия». А с 2012 года в компании действуют Кардинальные правила, направленные на обеспечение безопасности производства и предупреждение несчастных случаев.



В 2014 году реализован проект предсменных медицинских осмотров и контроля спусков в шахту для сотрудников, занятых на подземных работах. Цель проекта — снижение риска возникновения профессиональных заболеваний и производственного травматизма. С 2015 года внедрена система позиционирования персонала рудников. Система передает диспетчерам в режиме реального времени информацию о местонахождении и маршрутах передвижения всего персонала в шахте.



В 2015 году на рудниках компании приступили к работе горнотехнические инспекторы, осуществляющие внутренний надзор за соблюдением требований безопасности ведения горных и закладочных работ в рудниках.