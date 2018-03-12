Пермь: новости дня
18:37 | 13.03.2018
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин принял участие в заседании Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края
Заместитель председателя Совета, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин особо выделил тему ЖКХ, и в частности обеспечение своевременного теплоснабжения, водоотведения, оплату услуг ОДН, благоустройство придомовой территории.
«В своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Владимирович Путин назвал крупные города локомотивами развития регионов. Это налагает на нас особую ответственность. У нас есть успешный опыт реализации программы «Городская среда». Важно использовать его и в других сферах. Особенно там, где больше всего от нас ждут результатов. Неслучайно на Совете мы в первую очередь обсудили тему стратегии развития ЖКХ в России до 2020 года. Предстоит сделать немало, и прежде всего в плане доступности и прозрачности услуг, ремонта сетей, налаживания конструктивных отношений собственников и управляющих организаций. Успехи на жилищно-коммунальном фронте — это важный показатель эффективности властей всех уровней. И мы совместными усилиями будем их число увеличивать», — сказал Юрий Уткин.
Совет представительных органов обсуждает решения, направленные на развитие местного самоуправления, задачи, связанные с практикой работы муниципалитетов. Акцент делается на совершенствование нормативной базы.
Участники заседания отметили важность обсуждаемых тем, обменялись мнениями и призвали продолжить взаимодействие всех уровней власти на площадке Совета.
«Тема ЖКХ важна для субъекта, потому что есть Фонд капитального ремонта, и все, что с этим связано, — обязательства региона. Мы не можем решить эту проблему без взаимодействия с местным самоуправлением, с поселениями, где жилищный фонд и находится», — отметил председатель Совета, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
В работе Совета также приняли участие и депутаты Государственной Думы Игорь Сапко и Игорь Шубин.
Игорь Сапко рассказал о системе взаимодействия депутатов Государственной Думы с органами власти и местного самоуправления. «Совет представительных органов Пермского края — достойная площадка для предметного и содержательного обсуждения важных вопросов, волнующих жителей региона, а также подготовки законодательных инициатив по совершенствованию федерального законодательства. Важно, чтобы в Государственной Думе были услышаны те предложения, которые сегодня прозвучали, и нашли свое отражение в федеральных законах уже в ближайшее время», — подчеркнул Игорь Сапко.
Еще одна актуальная тема, затронутая на Совете, — ликвидация цифрового неравенства и стратегия развития информационных технологий на территории Пермского края. «Достаточно много сегодня говорится о развитии цифровой экономики. Понятно, что без наличия высокоскоростного доступа в интернет невозможно двигаться в этом направлении. Мы сегодня увидели стратегию развитию отрасли, сроки, когда люди получат такие услуги», — считает Юрий Уткин.
Ранее состоялось заседание постоянной комиссии Совета по нормотворческой деятельности в области экономической политики, природопользования, собственности и инвестиционной деятельности с участием председателя Пермской городской Думы Юрия Уткина, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслава Белова, генерального директора ГБУ «Агентство инвестиционного развития» Павла Носкова. Обсуждались меры по выявлению и устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. Речь шла о ликвидации избыточных обязанностей и ограничений для субъектов предпринимательской деятельности, в частности в рамках выдачи уполномоченным по защите предпринимателей в Пермском крае заключений на проекты нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления. Были проанализированы примеры организации взаимодействия органов местного самоуправления с многофункциональными центрами и порталом государственных услуг. Так, в решение комиссии было включено предложение Совету о расширении перечня муниципальных услуг для бизнеса, предоставляемых МФЦ, в целях упрощения процедур выдачи разрешительной документации, приведения в соответствие законодательству административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
Юрий Уткин предложил в рамках Совета ежегодно обсуждать итоговый доклад уполномоченного по правам предпринимателей в Пермском крае, а также вести мониторинг исполнения инвестиционных стандартов.
© «Вечерние Ведомости»
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