В четверг в Перми отметят Хинамацури

18:12 | 13.03.2018

15 марта в 14:00 в гимназии № 2 пройдет традиционный японский праздник Хинамацури. Праздник имеет древнюю историю и символизирует начало весны; его еще называют «Праздником кукол».



Гости и участники ближе познакомятся с японской культурой, услышат песни на японском. Лекцию о Японии проведет специальный гость — специалист Японского фонда из Москвы Елена Тюканова.



Кульминацией праздника станет церемония вручения сертификатов участникам международного экзамена по японскому языку «Нихонго норёку сикэн», который состоялся в столице Прикамья в декабре. Участие в этом экзамене приняли 175 человек из 10 субъектов РФ.