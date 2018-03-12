Пермь: новости дня
17:58 | 13.03.2018
Пермяков приглашают на показ местных дизайнеров
В рамках работы шоу-рум-показа будут представлены коллекции таких пермских брендов, как Ira Kanukova, Elena Starikova Fashion House, Trek, Parm, Una-Fort-Una, S-Factor, El Masta, дизайнер Елена Лобанова. Академия Стиля и Здоровья AURMA покажет процесс создания модных образов для дефиле. Также в шоу-рум продемонстрируют украшения Kamwa.
Шоу-рум расположится в креативном пространстве «Лабаз». Здесь в течение трех дней с 12:00 до 20:00 пермяки смогут сделать заказ или приобрести одежду, сумки, обувь, записаться на стрижку, укладку или создание стильного образа «к случаю». Каждый день будут проходить показы коллекций пермских дизайнеров, которые представят профессиональные модели.
© «Вечерние Ведомости»
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