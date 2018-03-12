Пермь: новости дня
14:49 | 13.03.2018
В Перми демонтированы бетонные блоки во дворе жилого дома
В администрацию Индустриального района поступают обращения горожан, должностных и юридических лиц, запросы УК и ТСЖ с просьбами разъяснить порядок установки ограждений на придомовых территориях многоквартирных домов. Согласно правилам благоустройства и содержания территории в городе ограждения дворов могут быть выполнены из металлической решетки, проницаемой для взгляда, с основанием из камня или бетона высотой не более 0,3 м. Кроме того, для этих целей можно использовать живые изгороди.
Так, администрация Индустриального района установила факт нарушения благоустройства во дворе дома по ул. Карпинского, 108. На общем собрании жильцов было решено организовать ограждение придомовой территории для ограничения проезда транспорта. Во дворе дома, помимо шлагбаумов с системами видеонаблюдения и освещения, установили железобетонные блоки с металлическими цепочками, что нарушает требования действующих нормативных документов.
Администрация района направила в адрес ТСЖ «Карпинского, 108» требование о демонтаже блоков. Нарушения устранили. На месте бетонных блоков установлены стандартные металлические ограждения.
Жителям многоквартирных домов рекомендуют использовать в качестве ограждения придомовой территории не только металлические конструкции, но и живые изгороди. Они эстетически привлекательны и не нарушают архитектурный облик Перми.
© «Вечерние Ведомости»
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