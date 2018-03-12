В Пермском крае около 20 тысяч жителей отдаленных поселений получат доступ к интернету в 2018 году

12:29 | 13.03.2018

В Прикамье продолжается реализация федерального проекта устранения цифрового неравенства в 2018 году. Более 50 точек доступа в интернет будут построены ПАО «Ростелеком» в небольших поселениях региона, а это значит, что еще около 20 тысяч человек получат выход в глобальную сеть.



Отметим, ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал значимость обеспечения доступа в интернет в регионе. Это одна из ключевых задач, поставленных перед краевым правительством, решение которой направлено на повышение качества жизни населения.



По словам исполняющего обязанности министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, всего до конца 2019 года в рамках программы устранения цифрового неравенства в Прикамье планируется установка 305 точек доступа Wi-Fi. Высокоскоростным интернетом будут обеспечены отдаленные и труднодоступные населенные пункты с численностью жителей от 250 до 500 человек.



В 2018 году «оптическая» стройка будет идти в Бардымском, Большесосновском, Гайнском, Кудымкарском, Куединском, Кунгурском, Пермском, Октябрьском, Чернушинском районах Прикамья, а также в Косинском районе и Губахинском городском округе.



«Реализация проекта устранения цифрового неравенства дает возможность жителям малых поселений Пермского края подключаться к интернету со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. На данный момент доступ к Сети имеют более 40 тысяч жителей малых поселений, выйти в интернет в рамках этого проекта может каждый из них совершенно бесплатно», — комментирует директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов.



За 2017 год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1747 малых сельских населенных пунктах страны: доступ к высокоскоростному интернету получали ежедневно в среднем порядка 5 сел, деревень и поселков.



В Пермском крае по итогам прошлого года в эксплуатацию сданы 109 точек доступа в 27 муниципальных районах, проложено более 700 км «оптики».



Отметим, масштабная программа развития цифровой экономики в Прикамье получила новый импульс развития после визита президента РФ Владимира Путина в Пермь в сентябре 2017 года. Президенту представили наработки IT-компаний и планы по развитию информационного кластера.