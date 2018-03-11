Жителя Прикамья обвиняют в убийстве гостя

17:48 | 12.03.2018

Закончено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Березовского района. Мужчину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, и убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как установило предварительное следствие, в октябре прошлого года, в день рождения своего малолетнего сына, у себя дома во время ссоры на бытовой почве после совместной выпивки мужчина ударил 33-летнего гостя кружкой по голове, а затем нанес ему смертельные ранения ножом. Потерпевший скончался в больнице спустя несколько часов.



Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд.