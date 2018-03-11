Начинающие фермеры Пермского края получат господдержку

14:13 | 12.03.2018

С 12 марта главы крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) Пермского края могут подать документы на получение государственного гранта для начинающих фермеров. Заявки можно подавать до 16 марта.



Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников поставил краевому минсельхозу задачу оказывать поддержку и малым формам хозяйствования, и крупным сельхозпредприятиям. Всего в 2017 году на развитие сельского хозяйства из краевого и федерального бюджетов направлено 3,2 млрд рублей.



По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александра Козюкова, гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. «Начинающие фермеры могут направить средства на приобретение земель сельхозназначения, приобретение, строительство и реконструкцию производственных и складских зданий, помещений, пристроек, их подключение к инженерным сетям, приобретение сельскохозяйственных животных, за исключением свиней или поросят, посадочного материала, покупку сельхозтехники, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельхозпродукции», — пояснил Александр Козюков. Максимальный размер гранта для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направления составляет не более 90 % стоимости каждого наименования приобретений, но не более 3 млн рублей. Для других видов деятельности грант составляет не более 90 % стоимости каждого наименования приобретений, но не более 1,5 млн рублей.



Подать заявку на получение гранта может глава КФХ, являющийся гражданином Российской Федерации. При этом хозяйство должно быть «молодым» (до 2 лет). Подробную информацию о времени и местах приема заявок можно узнать на сайте краевого минсельхоза (agro.permkrai.ru/about/news/22397).



В 2018 году в Пермском крае на поддержку начинающих фермеров предусмотрено 67,5 млн рублей, в том числе 18,2 млн рублей из краевого бюджета и 49,2 млн из федерального. На развитие семейных животноводческих ферм будет направлено 115 млн рублей, в том числе 31,2 млн рублей из краевого бюджета, 84,4 млн из федерального. А на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов — 75 млн рублей, из которых 20,25 млн рублей из краевого бюджета, 54,7 млн рублей из федерального. С перечнем документов, необходимых для участия в отборе, можно ознакомиться здесь: agro.permkrai.ru/proekty/prikamskiy-fermer/2018/48-п.pdf.