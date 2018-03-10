Определен победитель регионального этапа Зимнего фестиваля комплекса ГТО

12:23 | 12.03.2018

В Кудымкаре состоялся второй региональный этап Зимнего фестиваля комплекса ГТО. В нем приняли участие более 200 человек из 27 муниципальных образований Пермского края.



Отметим, развитие массового спорта является одной из ключевых задач правительства Пермского края. Губернатор Пермского края Максим Решетников неоднократно обозначал важность популяризации спорта, подчеркивал необходимость «приобщить и взрослых, и детей к здоровому образу жизни и организовать для них спортивный досуг».



Торжественное открытие фестиваля состоялось в Культурно-деловом центре г. Кудымкара. Приветственное слово участникам соревнований направила заместитель министра спорта РФ Марина Томилова: «В России открыто более 2,5 тысячи центров тестирования населения. К числу участников комплекса ГТО присоединились 7,2 миллиона россиян. 1,2 миллиона человек уже выполнили нормативы и стали обладателями знаков отличия ГТО. Уверена, соревнования Зимнего фестиваля комплекса ГТО станут ярким спортивным праздником, будут способствовать дальнейшему развитию физкультурного движения в России».



По итогам двух дней соревнований выявлены победители и призеры в каждой возрастной категории. В общекомандном первенстве Зимнего фестиваля чемпионом стал Соликамский городской округ. На втором месте расположился Чайковский муниципальный район, и замкнул тройку сильнейших Очерский муниципальный район. С подробными результатами соревнований можно ознакомиться на сайте регионального оператора ГТО в Прикамье gto59.ru/2018/03/10/итоги-зимнего-фестиваля-вфск-готов-к.

Как отметила директор ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» (региональный оператор ГТО в Пермском крае) Светлана Гончарова, на базе Кудымкарского педагогического колледжа для жителей города работала специальная площадка. Нормативы физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» сдали более 100 человек.



Организаторы мероприятия предоставили возможность всем участникам соревнований прикоснуться к культурному наследию Коми-Пермяцкого округа. В первый день фестиваля команды от муниципалитетов посетили Коми-Пермяцкий национальный драматический театр, а 10 марта - Коми-Пермяцкий этнокультурный центр.



Нормативы ГТО может сдать каждый житель Пермского края. Для этого в городских округах и муниципальных районах работает более 50 центров тестирования. Полный их список и контактная информация опубликованы на сайте колледжа олимпийского резерва Пермского края. ССЫЛКА http://gto59.ru/центры-тестирования.



Отметим, основу спортивной программы II (регионального) этапа Фестиваля составляют шесть видов испытаний комплекса ГТО. Для женщин: отжимания и подтягивания из виса лежа на низкой перекладине. Для мужчин: подтягивания, рывок гири, бег на лыжах, стрельба, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине.