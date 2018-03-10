Пермь: новости дня
12:23 | 12.03.2018
Определен победитель регионального этапа Зимнего фестиваля комплекса ГТО
Отметим, развитие массового спорта является одной из ключевых задач правительства Пермского края. Губернатор Пермского края Максим Решетников неоднократно обозначал важность популяризации спорта, подчеркивал необходимость «приобщить и взрослых, и детей к здоровому образу жизни и организовать для них спортивный досуг».
Торжественное открытие фестиваля состоялось в Культурно-деловом центре г. Кудымкара. Приветственное слово участникам соревнований направила заместитель министра спорта РФ Марина Томилова: «В России открыто более 2,5 тысячи центров тестирования населения. К числу участников комплекса ГТО присоединились 7,2 миллиона россиян. 1,2 миллиона человек уже выполнили нормативы и стали обладателями знаков отличия ГТО. Уверена, соревнования Зимнего фестиваля комплекса ГТО станут ярким спортивным праздником, будут способствовать дальнейшему развитию физкультурного движения в России».
По итогам двух дней соревнований выявлены победители и призеры в каждой возрастной категории. В общекомандном первенстве Зимнего фестиваля чемпионом стал Соликамский городской округ. На втором месте расположился Чайковский муниципальный район, и замкнул тройку сильнейших Очерский муниципальный район. С подробными результатами соревнований можно ознакомиться на сайте регионального оператора ГТО в Прикамье gto59.ru/2018/03/10/итоги-зимнего-фестиваля-вфск-готов-к.
Как отметила директор ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» (региональный оператор ГТО в Пермском крае) Светлана Гончарова, на базе Кудымкарского педагогического колледжа для жителей города работала специальная площадка. Нормативы физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» сдали более 100 человек.
Организаторы мероприятия предоставили возможность всем участникам соревнований прикоснуться к культурному наследию Коми-Пермяцкого округа. В первый день фестиваля команды от муниципалитетов посетили Коми-Пермяцкий национальный драматический театр, а 10 марта - Коми-Пермяцкий этнокультурный центр.
Нормативы ГТО может сдать каждый житель Пермского края. Для этого в городских округах и муниципальных районах работает более 50 центров тестирования. Полный их список и контактная информация опубликованы на сайте колледжа олимпийского резерва Пермского края. ССЫЛКА http://gto59.ru/центры-тестирования.
Отметим, основу спортивной программы II (регионального) этапа Фестиваля составляют шесть видов испытаний комплекса ГТО. Для женщин: отжимания и подтягивания из виса лежа на низкой перекладине. Для мужчин: подтягивания, рывок гири, бег на лыжах, стрельба, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:13 | 12.03.2018
Начинающие фермеры Пермского края получат господдержку
13:43 | 12.03.2018
Под Среднеуральском начали вывозить бочки с машинным маслом, разлившимся по округе
13:19 | 12.03.2018
Пермяков приглашают на ярмарку вакансий
13:10 | 12.03.2018
На модернизацию и строительство очистных сооружений на Среднем Урале выделят почти миллиард рублей
12:43 | 12.03.2018
«Черного лесоруба» обязали выплатить миллионный штраф за незаконную рубку в черте Екатеринбурга
12:23 | 12.03.2018
Определен победитель регионального этапа Зимнего фестиваля комплекса ГТО
12:20 | 12.03.2018
В Екатеринбурге владелец павильона снес киоск после «оплеухи» из мэрии
12:14 | 12.03.2018
К концу недели в Перми потеплеет
11:20 | 12.03.2018
Со свердловских фермеров взыскали 2 миллиона рублей за излив свиных фекалий на землю
10:53 | 12.03.2018
Житель Екатеринбурга выплатил полмиллиона рублей алиментов, чтобы не остаться без квартиры
10:52 | 12.03.2018
В Шадринске свердловчанин спровоцировал ДТП, не уступив дорогу
10:44 | 12.03.2018
За праздничные выходные инспекторы свердловской ГИБДД поймали 350 пьяных водителей
10:36 | 12.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 11 марта 2018 года
10:32 | 12.03.2018
Евгений Куйвашев отправился в поездку по Свердловской области
10:16 | 12.03.2018
Весеннее тепло придет в Екатеринбург к концу рабочей недели
10:10 | 12.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 7 по 11 марта 2018 года
09:36 | 12.03.2018
Под Екатеринбургом сгорел садовый домик
21:12 | 11.03.2018
Баскетболистки УГМК одержали победу над московским «Динамо»
17:58 | 11.03.2018
Сегодня ночью в Ивделе сгорели четыре гаража и два автомобиля
15:24 | 11.03.2018
В Екатеринбурге за нетрезвым водителем устроили погоню три машины ГИБДД
15:04 | 11.03.2018
Уральских студентов научили управлять толпой
14:40 | 11.03.2018
ЦПКиО на четыре дня закрывает аттракционы и каток
14:17 | 11.03.2018
Скончалась автор екатеринбургской Краснознаменной группы Галина Охлупина
13:11 | 11.03.2018
В Курганской области сотрудник исправительной колонии оценил свою свободу в две тысячи рублей
12:53 | 11.03.2018
Спортивный фестиваль, посвящённый Международному дню семьи, стартует в Курганской области
12:33 | 11.03.2018
С понедельника метро Екатеринбурга будет работать в обычном режиме
12:24 | 11.03.2018
На Кольцовском тракте в Екатеринбурге обнаружен перевернутый автомобиль
12:07 | 11.03.2018
Ночью в Екатеринбурге произошло ДТП с участием трех автомобилей
11:52 | 11.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 марта 2018 года
11:49 | 11.03.2018
Минувшей ночью в Екатеринбурге из огня были спасены 26 человек
11:25 | 11.03.2018
В Свердловской области стартовали досрочные выборы Президента РФ
10:55 | 11.03.2018
В Екатеринбурге ограничат движение в связи с празднованием 75-летия Уральского добровольческого танкового корпуса
19:20 | 10.03.2018
Евгений Куйвашев поздравил свердловскую биатлонистку, взявшую золото Паралимпиады-2018
19:01 | 10.03.2018
Труп мужчины, пропавшего 8 марта, был найден в Первоуральске
18:14 | 10.03.2018
Автобус и грузовик столкнулись на трассе Екатеринбург — Курган
17:27 | 10.03.2018
Улица Московская в Екатеринбурге безжалостно раскопана коммунальщиками
16:42 | 10.03.2018
В поисках спрятанных закладок: трое мужчин в Нижнем Тагиле перерыли двор, чтобы достать наркотики
16:26 | 10.03.2018
Пожар в квартире муниципального жилого дома в Екатеринбурге
15:16 | 10.03.2018
В микрорайоне Сортировка в Екатеринбурге полиция поймала буйного мужчину
15:14 | 10.03.2018
В Екатеринбурге сгорел двухэтажный жилой дом
15:08 | 10.03.2018
Ночью в Ивделе загорелась иномарка
13:13 | 10.03.2018
«ПАРМА» продолжит борьбу за плей-офф
13:08 | 10.03.2018
В начале недели на Урале вновь ударят морозы