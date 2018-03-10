К концу недели в Перми потеплеет

12:14 | 12.03.2018

Сейчас в столице Прикамья -12 градусов, солнечно. Сегодня, 12 марта, днем в Перми ожидается около -6 °C, ночью — до -18 °C.



Завтра сохранится солнечная погода, днем воздух прогреется до -6 °C, ночью будет -12 °C. В среду, 14 марта, днем потеплеет до -2 °C, ночью -11 °C. В четверг днем будет -3 °C, ночью — около -8 °C. В пятницу начнутся снегопады, столбик термометра покажет -2 °C. В выходные, по предварительным прогнозам, снег продолжится, немного похолодает.