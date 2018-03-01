Ветераны педагогического труда Перми отметили 60-летний юбилей своей организации

16:45 | 7.03.2018

В пермском Доме учителя прошло торжественное мероприятие, посвященное 60-летнему юбилею городского Совета ветеранов педагогического труда. С юбилейной датой ветеранов-педагогов поздравили руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Александр Бойченко, начальник отдела образования администрации города Перми Людмила Серикова.



Александр Юрьевич вручил памятный адрес председателю Совета ветеранов педагогического труда Галине Дюпиной со словами благодарности за ту огромную просветительскую и наставническую работу, которую проводит общественная организация.



— Самые продвинутые, самые умные, самые активные — это наши учителя. В рамках проекта «Старшее поколение» мы провели с ветеранами много совместных мероприятий, но предстоит сделать еще больше. В крае губернатором запущена программа «Управляем вместе», уже 245 тыс. граждан являются ее активными пользователями. Вы можете зайти на портал и сказать, в каком дворе что нужно благоустроить. Программы «Управляем вместе», «Комфортная городская среда» нас объединили, а самое главное — они дали нам ресурсы, которыми мы можем управлять. Приглашаю всех к активному сотрудничеству, подключайтесь к нашим мероприятиям, — сказал Александр Бойченко.



Городской Совет ветеранов педагогического труда был создан по инициативе профсоюзной организации 19 марта 1958 года. Местом рождения ветеранской организации стал пермский Дом учителя, которому в этом году исполняется 95 лет. Сюда ветераны с удовольствием приходят на различные занятия, посещают академический хор, компьютерный клуб, студию бального танца и т. д. На сегодняшний день общественная организация объединяет около 3 тыс. человек, которые создают музеи истории образовательных учреждений, организуют и проводят социокультурные мероприятия. Многие из них отработали в образовательных учреждениях города по три десятилетия и более. С 2009 года Совет ветеранов педагогического труда возглавляет Галина Дюпина, ее стаж работы в образовании составляет 46 лет.



В каждом районе города действуют районные советы ветеранов педагогического труда, которые ведут активную работу с учителями-пенсионерами, помогая им преодолевать жизненные трудности своей заботой и вниманием. В честь юбилейной даты активистам ветеранского движения были вручены благодарственные письма.



Сами ветераны по случаю юбилея подготовили праздничный концерт. Также с творческими номерами выступили ансамбль «Исток» из детского сада № 221, дуэт баянистов из Кировского района «Вдохновение» (Илья Серов и Иван Дозморов), артисты Детско-юношеского центра «Рифей».