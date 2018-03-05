Рубрика: Новости дня
22:18 | 6.03.2018
Дмитрий Рогозин обозначил ключевые направления развития пермских предприятий ОПК
Ключевым на конференции стало выступление заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Олеговича Рогозина. «Мы находимся в самом начале пути и делаем только первые шаги в направлении диверсификации, — отметил зампред Правительства. — Обеспечена цифровизация процесса диверсификации; формируется каталог гражданской продукции предприятий ОПК, более 2,5 тыс. позиций уже сформировано. Для стимулирования продажи на внешние рынки используются все инструменты поддержки экспорта продукции гражданского назначения оборонных предприятий. В прошлом году такие предприятия получили на эти цели более 27 млрд рублей».
В качестве приоритетных направлений для предприятий ОПК рассматриваются авиация, судостроение, медицина, телекоммуникация, космос, робототехника и топливно-энергетический комплекс. Сейчас уже обеспечена цифровизация продуктов диверсификации, формируется каталог гражданской продукции предприятий ОПК (на 1 марта в него внесено более 2500 наименований), создана коммерческая организация, которая специализируется на продвижении на внутренних и внешних рынках высокотехнологичной гражданской продукции предприятий ОПК. Поддержка продукции диверсификации осуществляется в том числе и Фондом развития промышленности.
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин кратко пояснил, что происходит в части диверсификации в каждой из озвученных отраслей. В частности, в гражданской авиации, по его словам, нужно использовать современные разработки пермских авиастроителей (мощнейшие двигатели ПД-14). Пермские предприятия, входящие в госкорпорацию «Роскосмос», могут получить мощный импульс развития в производстве медицинского оборудования и космической энергетике.
Губернатор Пермского края Максим Решетников в своем выступлении обозначил высокую степень диверсификации пермской промышленности: «Это добыча и переработка природных ископаемых, и машиностроение, и ОПК, и пищевая промышленность, — говорит губернатор. — «Оборонка» выступает важной составляющей развития экономики. Всего в этой сфере у нас работает 21 предприятие, на котором занято более 50 тысяч человек. И здесь накоплены уникальные промышленные компетенции и технологии, и главное — накоплен опыт их трансляции в гражданский сектор экономики. В частности, уже более 25 лет реализуются программы, связанные с конверсией. Точкой отсчета диверсификации оборонных производств можно считать 1993 год, когда была подписана первая программа с «Газпромом», которой в этом году 25 лет. Основа ее — газотурбинная кооперация между компанией «Газпром» и пермскими предприятиями «Искра», «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК — Пермские моторы» и «ОДК-СТАР». В результате этой кооперации создана гражданская продукция — отечественные газоперекачивающие агрегаты, компрессорное оборудование и газотурбинные электростанции мощностью от 4 до 25 МВ».
В своем выступлении заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев отметил, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в ПФО трудятся более 330 тысяч человек (это 13 % жителей всех регионов ПФО).
Также в рамках конференции были озвучены вопросы, которые требуют решения для дальнейшей диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. По словам директора по стратегическому маркетингу ООО «НПО «Конверсия» Ивана Баженова, для решения масштабных вопросов нужно использовать стратегию «маленьких шагов». «Сегодня на конференции были подведены итоги диверсификации в 2017 году, мы обозначили планы работы на 2018 год, а также наметили главное мероприятие по диверсификации, которое пройдет в сентябре текущего года», — подытожил обсуждаемое на конференции Иван Баженов.
© «Вечерние Ведомости»
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