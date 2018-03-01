Василий Кузнецов представил опыт Прикамья по развитию детского спорта на форуме в Ростове-на-Дону

19:20 | 6.03.2018

На форуме координатор проекта в Приволжском федеральном округе, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов презентовал наработанный в Перми и Пермском крае опыт по созданию Лиги школьных спортивных клубов и организации их системной работы.



Руководитель федерального проекта – трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина отметила, что практика Пермского края одна из самых передовых и будет принята для внедрения в регионах России.



«Доклад о развитии системы школьных спортивных клубов вызвал интерес и одобрение коллег из регионов России. Мы в очередной раз подтвердили наши лидерские позиции», - говорит Василий Кузнецов.



Напомним, Пермский край стал участником проекта «Детский спорт» в 2012 году. За время реализации проекта в регион привлечено более 80 млн рублей федеральных средств, отремонтировано 40 школьных спортзалов в 28 муниципалитетах региона, создана сеть муниципальных дворовых мини-стадионов и Лига школьных спортивных клубов, в рамках которой системно проходят спортивные мероприятия для учащихся общеобразовательных учреждений.