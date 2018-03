Производственные объекты компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае попали в документальный авторский проект «Сердце России»

18:07 | 6.03.2018

В рамках авторского проекта, который знакомит с Россией в преддверии Чемпионата мира по футболу, фотограф Ирина Калашникова совершает большое журналистское турне по Транссибирской магистрали, останавливаясь в крупных городах. До Перми она уже побывала во Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане, Улан-Уде, Благовещенске, Иркутске, Новосибирске и Екатеринбурге, делая фото- и видеоматериалы о наиболее значимых инфраструктурных, культурных и природных объектах и рассказывая о том, что волнует местных жителей. Кроме этого, в четырех городах, в том числе и Перми, Ирина провела мастер-классы для начинающих фотографов в рамках благотворительного проекта «Поколение М».



Пермский край заинтересовал Ирину Калашникову как крупный промышленный кластер, в котором представлена вся нефтегазовая вертикаль компании «ЛУКОЙЛ». Побывав в Музее пермской нефти, научных лабораториях, нефтепромысле, нефтеперерабатывающем заводе и АЗС, она постарается рассказать своим зрителям о людях и механизмах, формирующих образ одной из крупнейшей нефтяных держав мира. На примере Пермского края будет также показана социальная значимость компании «ЛУКОЙЛ» для регионов России.



Автор проекта – российский фотограф, внештатный фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» в Париже и французского агентства «Сила Пресс» Ирина Калашникова. Она является магистром в области фотожурналистики и документальной фотографии Университета искусств Лондона, магистром социальных и политических наук МГУ. Работы Калашниковой опубликованы в ведущих международных и российских СМИ: Newsweek, Days Japan, BBC Online, The Guardian, The Times, The Daily Telegraph, The Irish Times, The Scotsman, La Repubblica и других.