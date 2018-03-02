Пермяков приглашают на закрытие «Ледового сезона»

17:36 | 5.03.2018

Торжественное закрытие проекта «Ледовый сезон» пройдет на всех семи муниципальных катках в воскресенье, 11 марта, в 20.00.



Центральное мероприятие состоится на катке стадиона «Юность» (ул. Революции, 27). Гостей ожидают показательные выступления фигуристов, танцевальный флешмоб на коньках, мастер-классы от профессиональных спортсменов и массовое катание. Чтобы стать полноценным участником флешмоба, нужно захватить с собой телефон со вспышкой или фонарик.



Также на каждом катке подведут итоги конкурса на лучшую фотографию в Instagram. Победитель получит подарочный сертификат в спортмагазин на сумму 3 тысячи рублей. Напомним, чтобы принять участие в этом конкурсе, нужно сделать фото на катке, выложить его в соцсеть с хештегом #Пермский период_ледовый сезон и указать геолокацию. Победителем станет тот, кто наберет максимальное количество лайков.



Время «Ледового сезона» подходит к концу, однако время спорта продолжается. Администрация Перми подготовила еще один конкурс для посетителей катков, призом будет слот на Пермский международный марафон. Чтобы поучаствовать в конкурсе и 9 сентября пробежать одну из четырех дистанций бесплатно, нужно предварительно зарегистрироваться на умный-спорт.рф или скачать приложение «Умный спорт» в Google play. Получив персональный QR-код при регистрации, надо отмечать его при каждом посещении катка у администратора (волонтера) либо одним из указанных на сайте способов. Победитель будет выбран генератором случайных чисел 11 марта на стадионе «Юность» среди зарегистрированных на сайте «Умный спорт» пользователей.