Полпред президента Михаил Бабич поздравляет женщин Прикамья с 8 Марта

16:57 | 5.03.2018

Поздравляю всех женщин Приволжского федерального округа с одним из самых любимых в нашей стране праздников — Международным женским днем!



В этот день мы говорим слова любви, благодарности, признательности самым близким и родным женщинам, ради которых живем, трудимся, стремимся к совершенству и готовы совершать настоящие мужские поступки. Низкий поклон нашим мамам, которые всегда любят нас и окружают заботой вне зависимости от нашего возраста, создают и бережно хранят тепло родного дома.



Мы восхищаемся вами, дорогие женщины, потому что вы успеваете в жизни все: отлично работать и создавать в доме уют и порядок, воспитывать детей и заботиться о близких, прекрасно выглядеть и вдохновлять своими улыбками на добрые дела.



От всей души желаю вам здоровья, успехов, хорошего, весеннего настроения! Пусть любовь родных и близких людей всегда согревает ваши сердца, а счастье и удача будут верными спутниками в жизни! С праздником!