Ледовая арена в Губахе примет первых спортсменов уже в новом учебном году

15:39 | 2.03.2018

Сегодня, 2 марта, в рамках рабочей поездки в районы Кизеловского угольного бассейна губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход строительства ледовой арены в Губахе.



«Это важный для Губахи и Пермского края в целом объект спортивной инфраструктуры, — отметил Максим Решетников. — Здесь занимается хоккейная школа, воспитанники которой не раз становились чемпионами. И важно вместе с фундаментом ледовой арены заложить и фундамент наших будущих побед».



На данный момент работы выполнены на 30 %, подведены инженерные коммуникации. Общая стоимость объекта составляет порядка 190 млн рублей. Из них 150 млн рублей — средства, вложенные Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, еще 40 млн рублей — из бюджетов края и муниципалитета. Напомним, инициатором строительства ледовой арены стал знаменитый хоккеист, воспитанник губахинской хоккейной школы Евгений Кетов. В 2012 году в составе сборной России он стал обладателем золотой медали чемпионата мира.



Новая ледовая арена сможет вместить порядка 50 спортсменов и 300 зрителей. Помимо катка, в комплексе предусмотрены зал физподготовки, подсобные помещения, а также пункт проката коньков. У спорткомплекса будет организована парковка на 100 автомобилей.