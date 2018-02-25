Внесены изменения в Правила землепользования и застройки Перми

18:30 | 27.02.2018

На заседании Пермской городской Думы депутаты приняли два решения, которые касаются внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143.



Первое решение было принято на основании заявления ООО «Талант-Пермь». В частности, устанавливается территориальная зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении территории, ограниченной ул. Сивкова, ул. Карпинского, ул. Формовщиков, ул. Танкистов в Индустриальном районе Перми. В данный момент земельный участок расположен в двух территориальных зонах: Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше), Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения). Публичные слушания были проведены в соответствии с законодательством.



Вторым решением депутаты включили в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) земельный участок по ул. Рыбацкой, 5, в Ленинском районе города Перми. Решение было принято на основании вступившего в законную силу решения Пермского краевого суда от 03.08.2017. Публичные слушания не проводились, поскольку их проведение в данном случае не требуется.