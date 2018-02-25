Пермская городская Дума направила представителей в несколько рабочих групп

18:04 | 27.02.2018

На заседании Пермской городской Думы депутаты приняли решение о направлении в состав рабочей группы по развитию отрасли пассажирских перевозок в городе Перми депутатов Олега Афлатонова, Арсена Болквадзе, Веронику Куликову, Дмитрия Федорова, Александра Филиппова, Олега Шлыкова.



Депутаты Михаил Бесфамильный, Арсен Болквадзе, Сергей Богуславский, Дмитрий Федоров вошли в состав рабочей группы по вопросам разработки Плана комплексного благоустройства территории города Перми в период 2018–2023 годов.



Также принято решение о направлении депутатов Олега Бурдина и Владимира Манина в состав рабочей группы по вопросам благоустройства в частном секторе города Перми.



В состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018–2022 годы в части благоустройства общественных территорий муниципального образования город Пермь был направлен депутат Михаил Бесфамильный.



«Нужны общие подходы, необходимо выстраивать правильное взаимодействие с администрацией. Через своих представителей будем осуществлять контроль за деятельностью рабочих групп, за теми мероприятиями, которые будут проводиться», — сказал депутат Михаил Черепанов.