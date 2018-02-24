В Перми определены победители регионального турнира по CS:GO

18:06 | 26.02.2018

Вчера, 25 февраля, в пермском Фестивальном доме прошли финальные игры краевого турнира по Counter Strike: Global Offensive. В соревнованиях приняли участие 32 команды по пять игроков в каждой. Команда-победитель – UN4GIVE – получила 35 тысяч рублей и квоту на участие в чемпионате России по компьютерному спорту. Второй стала команда Warmuphero.



За ходом финальных игр наблюдал глава Прикамья Максим Решетников. Губернатор подчеркнул, что для развития киберспорта в регионе важно дать ему инфраструктуру, площадки для проведения соревнований, а также объяснить родителям, что это спорт, который позволит овладеть важными навыками. «Большое количество игр связано с манипуляторами, роботами, это направление активно развивается – за ним будущее, – отметил Максим Решетников. – Поэтому киберспорт можно рассматривать как возможность освоить полезные навыки».