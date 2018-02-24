В среду пермяков приглашают на «Родительский день ЕГЭ»

16:36 | 26.02.2018

28 февраля в 9.30 в школе №2 (ул. Советская, 33) начнется «Родительский день ЕГЭ». Вместе с родителями и выпускниками прошлых лет пробный ЕГЭ напишут депутаты ЗС и Пермской гордумы, общественные деятели.



Цель мероприятия – помочь снять психологическое напряжение, прежде всего родителям, познакомить с порядком проведения экзамена, показать процесс изнутри. Порядок проведения единого государственного экзамена будет полностью соблюден: паспортный контроль и металлодетектор на входе в пункт проведения экзамена, повторный паспортный контроль перед аудиторией, инструктаж, выдача контрольно-измерительных материалов и бланков ответов, сбор экзаменационных материалов, оценка работ.



Участники акции предыдущих лет отмечают, что такое мероприятие действительно позволяет найти ответы на вопросы, интересующие родителей и выпускников.