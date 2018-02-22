Жителя Прикамья будут судить за разбойное нападение на девятилетнюю девочку

16:32 | 25.02.2018

В Чайковском завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего мужчины в совершении разбоя с применением насилия, опасного для здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.



По версии следствия, утром 24 ноября прошлого года в Чайковском на детской площадке злоумышленник напал на девятилетнюю девочку, схватил ее сзади за плечи, повалил на землю и потребовал отдать сотовый. Молодой человек скрылся с похищенным, но вскоре был задержан и помещен под стражу.



Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.