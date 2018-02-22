Рубрика: Новости дня
17:00 | 24.02.2018
Максим Решетников поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов и кадетов ЗАТО Звездный
Максим Решетников призвал ветеранские организации активнее использовать каналы обратной связи, чтобы принимать участие в развитии края, давать предложения и делать замечания. «Люди, живущие здесь, служили своей стране, поэтому очень важно, чтобы Звездный и дальше развивался, а традиции, которые здесь есть, сохранялись. Я считаю, что было принято абсолютное правильное решение по строительству здесь суворовского училища. В этом, конечно, большая заслуга полпреда президента в ПФО Михаила Викторовича Бабича. Мы и дальше будем поддерживать развитие суворовского училища и Звездного в целом», - отметил губернатор.
В планах региональных властей - в ближайшие два года расширить в Звездном транспортную доступность медицинских учреждений, закупить микроавтобусы для местных больниц и поликлиник.
94-летняя жительница Звездного Анна Григорьевна Соловьева отметила, что «людям все время чего-то не хватает». Она вспомнила 1962 год, когда только переехала сюда из Ленинграда. У жителей и тогда спешили избавиться от каких-то насущных проблем: возвести первоочередные постройки, проложить дорожки, привезти в строящийся городок продовольствие. «А сейчас все одеты, сыты, через интернет с родственниками разговаривают, а все равно чего-то не хватает», - подытожила свой рассказ Анна Григорьевна.
В рамках визита губернатор осмотрел спальный и образовательный корпус училища, также Максиму Решетникову представили разработки учащихся в области робототехники. Как отметил глава Прикамья, суворовское училище впечатляет своей материально-технической базой и мотивированным и высококвалифицированным преподавательским составом.
Сейчас в Пермском суворовском училище обучаются 380 воспитанников. По словам начальника ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище» Николая Братухина, среди учащихся представители 40 субъектов страны, из них около 70% - жители Перми и Пермского края. «Главная наша цель - патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовка к поступлению в высшие учебные заведения и защите интересов страны. Число желающих стать кадетами суворовского училища из года в год растет, поэтому в ближайшем будущем планируется строительство спального корпуса на 160 воспитанников. Затем предполагается построить клуб на 600 зрительных мест и бассейн с крытым катком».
Напомним, в 2017 году в ЗАТО Звездный был проведен ремонт шести образовательных учреждений на общую сумму более 7,5 млн рублей. В 2018 году бюджетом региона предусмотрено направление в Звездный порядка 13 млн рублей на реализацию инвестиционных и приоритетных проектов.
© «Вечерние Ведомости»
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17:00 | 24.02.2018
Максим Решетников поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов и кадетов ЗАТО Звездный
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