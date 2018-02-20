В Перми открылся II Молодежный форум Пермского края

16:20 | 21.02.2018

Сегодня, 21 февраля, в Перми стартовала зимняя сессия Краевого молодежного форума, на мероприятия которой зарегистрировалось порядка 1000 человек. Открыл II Молодежный форум Пермского края глава Прикамья Максим Решетников.



В рамках зимней сессии на Молодежном форуме эксперты и участники обсудят темы по трем направлениям: инновации и цифровая экономика, киберспорт и молодежные СМИ. С полной программой II Молодежного форума можно ознакомиться по ссылке: drive.google.com/file/d/1HrPIQPVQKUXnxAfx1zQgKlSIumVGKeIo/view.



В приветственном слове губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что основной целью Молодежного форума видит передачу молодым жителям региона новых знаний о самых современных темах и тенденциях, о том, что актуально сегодня в мире. «Нам очень важно, чтобы вы могли здесь в крае прийти к пониманию тенденций, которые существуют на уровне страны, на уровне мира. Поэтому приглашаем на форум людей, которые формируют повестку развития страны, участвуют в формировании мировой повестки развития», — сказал глава региона.



Ключевым пунктом программы зимней сессии стала лекция о гуманитарных технологиях заместителя председателя Экономического совета при президенте РФ, председателя Совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. По его словам, в условиях непрерывного обновления технологий достичь желаемого результата невозможно без постоянного образования, получения новых знаний и навыков.



«Пермский край имеет хорошие перспективы и большой потенциал в части привлечения молодых ученых и концентрации высококвалифицированных специалистов, — отметил Алексей Кудрин. – Важнейшее преимущество региона — соединение промышленного и интеллектуального потенциала и создание новых отраслей, развивающих край».



Напомним, в прошлом году по инициативе губернатора Максима Решетникова в Пермском крае состоялся первый Краевой молодежный форум. События девяти площадок Форума посетило около 3 тысяч человек из 44 муниципалитетов региона. Мероприятие приобрело статус международного, среди гостей было 18 представителей зарубежных стран.