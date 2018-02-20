В центре Перми ликвидирована свалка мусора

15:26 | 21.02.2018

На участке, ограниченном ул. Героев Хасана, Соловьева, Смирнова и Комсомольским проспектом, образовалась крупная свалка мусора. По инициативе администрации Свердловского района города на этой территории установили контейнеры.



Раньше во дворе четырех домов стояли контейнеры для сбора мусора, но договор на вывоз отходов был заключен только у одного дома, а пользовались площадкой все жильцы. В итоге подрядчик, занимающийся вывозом мусора, убрал контейнеры, и тогда во дворе образовалась стихийная свалка.



Администрация района организовала несколько совещаний и встреч с собственниками жилья, членами правлений ТСЖ, руководством специализированной организации ООО «ЭКОЛ» по вопросам размещения контейнерной площадки и оплаты вывоза отходов. В итоге было принято решение о дальнейшем использовании общего места сбора и накопления мусора по Комсомольскому проспекту, 82.



Стихийная свалка мусора ликвидирована, место сбора и накопления отходов восстановлено. Для сбора мусора на площадке установлены четыре контейнера типа «Евро». Подрядчик заключил договор со всеми управляющими организациями, обслуживающими эти дома.



Администрация Свердловского района выражает благодарность жителям за активную гражданскую позицию при решении социальных вопросов.