Житель Прикамья спрятался от приставов в гараже

14:47 | 21.02.2018

Судебные приставы Пермского края отыскали неплательщика алиментов в гараже и обязали работать на благо общества, рассказали в краевом УФССП.



Судебные приставы Красновишерского района возбудили два исполнительных производства в отношении 45-летнего местного жителя. Первый брак мужчины распался, и по решению суда 16-летняя дочь осталась с матерью. Размер алиментов составил четверть заработка или иного дохода. Во втором браке, уже неофициальном, у должника родился сын. Сейчас ему 3,5 года. На содержание этого ребенка суд назначил алименты в размере 1/6 заработка. Несмотря на предупреждения об административной и уголовной ответственности, мужчина не исполнял свои обязательства ни перед дочерью, ни перед сыном. Накопилась задолженность — более 112 тыс. рублей.



В ходе работы по исполнительному производству было установлено, что сейчас должник не проживает по адресу, указанному в исполнительном документе. Выяснилось, что неплательщик временно обитает в гараже, принадлежащем его знакомому. Должника нашли и повесткой вызвали на прием к судебному приставу. Там, отобрав объяснения причин неуплаты алиментов, составили протокол об административном правонарушении и направили на рассмотрение в суд. Алиментщику назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ. Десять дней безответственный родитель будет трудиться на благо родного района.



За прошлый год судебными приставами региона было составлено 3284 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения этих протоколов 2515 должников привлечены судами к обязательным работам, 48 неплательщиков — к административным штрафам, еще 581 алиментщик наказан административным арестом.