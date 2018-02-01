Депутаты приняли участие в обсуждении возможности строительства спортивных площадок в двух школах Перми

17:29 | 20.02.2018

На заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов обсуждалась возможность строительства спортивных площадок на территории школы № 122 (ул. Сивкова, 3Б) и школы № 131 (ул. Генерала Черняховского, 72). В работе приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Алексей Грибанов, депутаты Сергей Богуславский, Арсен Болквадзе, Олег Бурдин, Василий Кузнецов, представители администрации города Перми.



После появления площадок, соответствующих всем нормам и требованиям, учащиеся будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории школ, а в микрорайонах Балатово и Кислотные Дачи появятся современные спортивные объекты, на которых смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных образовательных учреждений.



«Безусловно, я поддерживаю строительство этих спортивных площадок. Но нам нужно точно понимать, сколько таких объектов еще необходимо построить в городе, чтобы инвестиции имели плановый характер», — отметил Дмитрий Малютин.



Члены комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов одобрили идею строительства спортплощадок.