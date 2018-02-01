Сотрудники пермского наркоконтроля изъяли более трех килограммов запрещенных веществ

15:34 | 20.02.2018

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в адрес оперативников УНК ГУ МВД по Пермскому краю поступила информация о том, что 27-летний мужчина занимается сбытом запрещенных веществ.



Дилера задержали в результате спецоперации. Во время обыска в его съемной квартире было обнаружено и изъято более трех килограммов синтетических наркотиков и психотропных веществ.



По версии полицейских, пермяк был оптовым курьером интернет-магазина. Он привозил крупными партиями из Москвы запрещенные вещества, фасовал их и раскладывал по тайникам-закладкам. Все указания дилер получал от оператора интернет-магазина через мессенджеры.



Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Задержанный находится под стражей. Сейчас полицейские выясняют личность и местонахождение оператора интернет-магазина.