В Перми выясняют обстоятельства гибели ребенка при столкновении автобусов

14:36 | 20.02.2018

Сегодня, 20 февраля, около 7 утра в Мотовилихе произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов. Один из них двигался по улице Макаренко в направлении Уинской. По предварительным данным ГУ МВД по Пермскому краю, на круговой развязке водитель не справился с управлением.



В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир одного из автобусов, еще двое доставлены в больницу с травмами.



Уголовные дела возбуждены по статьям «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». С участием наиболее опытных следователей-криминалистов осмотрено место происшествия, проводится весь комплекс следственных действий, поясняют в Следственном управление СКР по Пермскому краю.



Предстоит установить все обстоятельства ДТП, а также дать правовую оценку действиям или бездействию лиц, отвечающих за безопасность транспортных услуг.