В Перми пройдет краевой турнир по киберспорту

14:14 | 20.02.2018

Пермское отделение Федерации компьютерного спорта России совместно с Фестивальным проектом «Пермский период. Новое время» проводит масштабный киберспортивный турнир по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) с призовым фондом в размере 50 000 рублей. За победу и приз поборются 36 команд — кибеспортсмены из Лысьвы, Добрянки, Березников, Нытвы и других городов края.



Отборочные игры уже идут, полуфиналы и финал состоятся 23–24 февраля в Фестивальном доме. Наблюдать ход матчей на большом экране смогут все желающие.



На встрече с представителями киберспортивного сообщества губернатор Пермского края Максим Решетников отметил: важно обеспечить правильное позиционирование киберспорта, в том числе среди родителей и педагогов, чтобы они могли оказывать ребятам поддержку.



По словам председателя краевого отделения Федерации компьютерного спорта России Павла Федотова, проведение такого турнира даст хороший опыт не только игрокам, но и пермским зрителям: «Хотим показать жителям нашего края, что киберспорт действительно вид спорта. И что соревнования по нему полны спортивного азарта, противостояния силы воли, требуют сосредоточенности, скорости реакции, стратегического мышления и командной работы».



Финальную игру турнира будет комментировать специально приглашенный профессиональный комментатор киберспортивных состязаний всероссийского и мирового масштаба. Его имя пока держится в секрете.