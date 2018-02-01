Житель Прикамья приговорен к обязательным работам за незаконную рубку в лесном массиве

15:40 | 16.02.2018

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, судебные приставы Красновишерского района возбудили исполнительное производство в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек решил построить беседку, для чего выбрал защитный лесной массив, расположенный в 200 метрах от его дома.



Мужчина осознавал, что нарушает закон, не заключив договор о купле-продаже лесных насаждений, но счел, что грех не воспользоваться столь близким расположением свободной земли. Пользуясь бензопилой и топором, нарушитель спилил 10 сырорастущих сосен и обрезал сучки. Всего было вырублено 1,47 кубометра леса, лесному фонду РФ причинен ущерб в размере более 17 тысяч рублей.



Суд признал молодого человека виновным в незаконной рубке лесных насаждений и назначил ему штраф в размере 7 тысяч рублей. Древесина отправилась в Росимущество на реализацию, деньги будут переданы государству, а бензопила возвращена собственнику.



Судебный пристав-исполнитель, вручая под подпись постановление о возбуждении исполнительного производства, предупредил, что при уклонении от уплаты уголовного штрафа он может быть заменен более строгим видом наказания. Однако должник не уплатил штраф в установленный законом срок, поэтому вновь предстал перед судом, который заменил нарушителю наказание на 120 часов обязательных работ. В течение месяца мужчина будет чистить снег на улицах Красновишерска и собирать мусор в общественных местах.