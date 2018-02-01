Михаил Осеевский: Пермский край — один из лидеров цифровой экономики в стране

13:17 | 16.02.2018

В четверг, 15 февраля, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.



Стороны обсудили ход реализуемых в регионе проектов и подтвердили планы по дальнейшему сотрудничеству.



«Вместе с «Ростелекомом» мы продолжим работать в первую очередь по таким направлениям, как подключение медицинских учреждений к высокоскоростному интернету, устранение цифрового неравенства, увеличение числа пунктов весогабаритного контроля, — пояснил ход переговоров губернатор. — «Ростелеком» — крепкая телекоммуникационная команда в Пермском крае, это одна из наших точек опоры в развитии цифровой экономики в крае, поэтому для нас очень важно постоянно общаться и сверять часы».



Как отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, в этом году подключение медицинских учреждений Пермского края к высокоскоростному интернету будет завершено. Будет продолжена работа по устранению цифрового неравенства. В регионе появится еще 11 пунктов весогабаритного контроля. «Это позволит полностью обеспечить защиту края от недобросовестных перевозчиков и навести в этом вопросе порядок, — подчеркнул Михаил Осеевский. — Также мы обсуждаем перспективные проекты в области электронного образования и в области дальнейшего расширения спектра государственных услуг для населения. Могу сказать, что Пермский край — один из лидеров цифровизации, цифровой экономики в нашей стране».



Напомним, в 2017 году более 40 000 жителей Прикамья получили доступ к бесплатному интернету. В рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства в регионе построено 109 точек доступа в глобальную сеть. Стройка завершена в восьми районах региона: Березовском, Осинском, Суксунском, Юсьвинском, Чайковском, Ординском, Оханском и Очерском.



Предполагается, что к 2019 году доступ к интернету будет у всех больниц Прикамья, к 2020-му — у школ, ФАПов и учреждений соцзащиты. Кроме того, устойчивым покрытием сотовой связи, стандарта не ниже 3G, планируется обеспечить еще 145 малых населенных пунктов с общей численностью чуть менее 67 тыс. человек, а также увеличить покрытие краевых дорог связью до 40 %.