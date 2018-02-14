В День всех влюбленных жительница Перми попыталась зарезать мужа

17:37 | 15.02.2018

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, вчера, 14 февраля, в Орджоникидзевском районе Перми семейная пара – женщина 1971 года рождения и мужчина 1967 года рождения – выпивала и поссорилась. В результате ссоры дама ударила супруга ножом в живот.



Мужчина был госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.