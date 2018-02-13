Пермской предпринимательнице запретили строить в подвале жилого дома

15:46 | 14.02.2018

Судебные приставы Перми в целях принятия обеспечительных мер запретили предпринимательнице вести строительные работы в подвале жилого дома, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В Арбитражный суд Пермского края обратилась администрация Свердловского района, действуя в интересах жильцов многоквартирного дома по ул. Горького, 60. Жильцы пожаловались чиновникам на последствия перепланировки подвала, устроенной индивидуальной предпринимательницей. Дама — собственница подвального помещения начала там реконструкцию. Она произвела выемку грунта и частично демонтировала стены для устройства трех входных групп и четырех дверных проемов для входа в помещение. После этих строительных работ жильцы обнаружили на фасаде дома трещины и разрушение фундамента.



Администрация в судебном порядке требует признать незаконной реконструкцию многоквартирного дома и обязать предпринимательницу в течение трех месяцев вернуть ему первоначальный вид. Иск принят к производству, судебное заседание назначено на 26 февраля. Суд вынес определение о приостановлении производства строительных работ на период судебных разбирательств.



Исполнительный документ направлен на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району краевой столицы. Должнице уже вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о запрете проведения строительных работ в подвале до разрешения спора.