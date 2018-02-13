Инспекция проверит УК Прикамья по линии газоснабжения

13:45 | 14.02.2018

В Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края поступили письма от специализированных организаций об отсутствии в ряде многоквартирных домов Пермского края договоров на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования. В результате ИГЖН инициировала проверки в отношении управляющих организаций на предмет наличия таких документов.



Техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования проводится в целях: определения фактического технического состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей; поиска и определения неисправностей указанного оборудования; определения возможности дальнейшего использования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.



Проведение работ по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется специализированной организацией. При необходимости она может привлечь другие компании, в которых есть квалифицированный персонал и лаборатория неразрушающего контроля, аттестованные в установленном порядке.



Заказчиком таких работ является управляющая организация, товарищество, кооператив или индивидуальный предприниматель, приобретающие газ в качестве коммунального ресурса для предоставления гражданам коммунальной услуги по газоснабжению. При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками — владельцы помещений.



Если ИГЖН в ходе проверок выявит факты отсутствия таких договоров, то она примет меры по привлечению управляющих организаций к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 9.23 КоАП РФ. Штрафные санкции для граждан составляют от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от сорока тысяч до ста тысяч рублей.



Помимо этого, Инспекция указала управляющим организациям и компаниям, которые проводят диагностику оборудования, на необходимость проведения разъяснительной работы с жителями. Люди должны понимать, зачем нужны эти мероприятия, а также знать, какие последствия может спровоцировать их отсутствие (недопуск в одну квартиру может повлечь отключение газа по всему «стояку» или подъезду). Информацию о графиках технических обследований нужно доводить до собственников заранее, чтобы они могли спланировать свое время и обеспечить доступ в квартиры.