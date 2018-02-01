Пермский край получит 300 млн рублей на особо важные дорожные объекты

15:38 | 13.02.2018

Правительство РФ распределило 17,5 млрд рублей между 30 регионами на ремонт дорог в 2018 году. Из них 300 миллионов рублей будут вложены в особо важные для Российской Федерации и Прикамья объекты дорожной инфраструктуры.



Как поясняют в министерстве транспорта Пермского края, 150 млн рублей будут направлены на строительство моста через Чусовую с подходами, еще 150 млн рублей — на строительство обхода города Чусового. Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников в начале февраля проинспектировал строительство обхода Чусового. Возведение стратегически важной магистрали идет с опережением графика. Предполагается, что дорога будет сдана в середине 2019 года (изначальный срок сдачи — конец 2019 года). На сегодня выполненный объем работ составляет 50 %.



В рамках реализации проекта по строительству автодороги «Обход Чусового» планируется построить два моста и путепровод через железную дорогу. Общая стоимость работ превышает 2 млрд рублей. Финансирование ведется из федерального и краевого бюджетов.



Кроме того, с 2018 по 2022 год в Пермском крае планируется реализовать несколько крупных инвестиционных проектов федерального и регионального значения. Один из самых важных — мостовой переход через р. Чусовую с подходами. Кроме этого, благодаря визиту президента РФ Владимира Путина Пермский край стал одним из 10 регионов, где начинается строительство масштабных дорожных объектов. В Прикамье это продолжение реконструкции дороги Пермь — Екатеринбург на участке от Кукуштана в сторону Кунгура.