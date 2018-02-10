На борту разбившегося Ан-148 находилась жительница Прикамья

17:39 | 12.02.2018

На борту разбившегося в Московской области самолета Ан-148 находилась жительница Пермского края, сообщает минсоцразвития региона. Женщина 1976 года рождения, уроженка г. Чусового, в последнее время проживала в Москве.



Для проверки ДНК в Москву вылетел родной брат погибшей. На данный момент министерство социального развития Пермского края уточняет нуждаемость семьи, чтобы определить, какого рода помощь им может понадобиться.