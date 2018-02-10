В Перми празднуют День российских студенческих отрядов

13:40 | 12.02.2018

В выходные в столице Прикамья началась «Неделя российских студенческих отрядов», которая продлится до 18 февраля.



В течение «Недели российских студенческих отрядов» в Перми традиционно проходят праздничные мероприятия, организованные штабами студотрядов. В программе — добровольческие и патриотические акции, флешмобы, спортивные мероприятия, творческие выступления, встречи с ветеранами и трудовые десанты.



«Неделя РСО» стартовала 10 февраля — в субботу отряды со всего Прикамья встретились для проведения зимней спартакиады: студотрядовцы состязались в футболе, лыжных гонках, лепке снежных скульптур. Впервые прошли соревнования по фигурному катанию.



Завершат неделю массовый флешмоб в ледовом городке «Перммяч» на эспланаде и торжественное мероприятие во Дворце молодежи, где соберутся ветераны студотрядовского движения, действующие бойцы и почетные гости.



В ходе агитационной кампании в учебных заведениях города и края студенты смогут узнать, как попасть в студотряд, где можно подработать летом и как найти настоящих друзей.



Программа мероприятий недели доступна на gorodperm.ru.