Депутат Тимофей Чащихин принял участие в семинаре по размещению наружной рекламы в Перми

19:10 | 9.02.2018

В Индустриальном районе Перми прошел семинар для предпринимателей по вопросам размещения вывесок и наружной рекламы, в котором принял участие депутат Пермской городской Думы Тимофей Чащихин. Цель семинара — подробно познакомить предпринимателей с требованиями к вывескам, их размещению и эксплуатации, которые закреплены в постановлении администрации города от 25 октября 2016 года № 958, а также напомнить владельцам вывесок о необходимости привести их к стандартным требованиям до октября 2018 года. Информацию до предпринимателей довели специалисты департамента градостроительства и архитектуры города Перми. Участники семинара смогли задать специалистам интересующие вопросы.



По мнению Тимофея Чащихина, каждый житель заинтересован в том, чтобы наш город был красивым и уютным. Немалую роль в создании достойного облика города играют вывески и наружная реклама.



«Не секрет, что сейчас очень часто можно встретить случаи совершенно абсурдного оформления вывесок и витрин, которые не только портят вид города, но и мешают жителям. Именно поэтому муниципалитетом было принято решение об упорядочении наружного оформления объектов. При этом учтено, что предпринимателям потребуются время и средства на изменение конструкций вывесок, именно для этого предусмотрен двухлетний переходный период», — говорит депутат.



По словам участников, информация, доведенная до них на семинаре, была очень полезной.



Тимофей Чащихин отметил, что предпринимателям не стоит откладывать вопрос приведения в порядок вывесок до октября 2018 года, а нужно начать оформление уже сегодня. При этом они могут рассчитывать, что в приемной депутата им всегда готовы оказать информационную и правовую поддержку.