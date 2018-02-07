Назначен новый начальник ГУ МЧС по Пермскому краю

14:02 | 8.02.2018

Андрей Бабинцев назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС Прикамья. Ранее он был заместителем начальника ГУ МЧС по Кировской области.



Генерал-майор Олег Попов возглавлял ГУ МЧС по Пермскому краю почти 15 лет и освободил должность по собственному желанию.