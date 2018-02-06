Столица Прикамья вошла в топ-15 по раздельному сбору мусора

17:41 | 7.02.2018

Гринпис России сформировал рейтинг городов по доступности пунктов раздельного сбора мусора для населения по итогам прошлого года. Пермь заняла 13-е место в рейтинге, опередив Екатеринбург, Уфу, Казань, Омск и другие города.



Рейтинг составлен на основе данных по 160 городам с населением от 100 тысяч человек. Учитывалась информация об общем количестве придомовых мусорных площадок и отдельно — о количестве мест, оборудованных контейнерами для раздельного сбора. Соотношение тех и других и положено в основу рейтинга. Пермь стала 13-й в общем рейтинге и второй среди городов-миллионников, уступив Новосибирску.



В городском департаменте ЖКХ поясняют, что все больше контейнерных площадок краевой столицы оборудуется местами для селективного сбора мусора. Сейчас в Перми оснащены отдельными емкостями для сбора вторсырья 759 контейнерных площадок в жилом секторе, что составляет 56,2 % от общего числа контейнерных площадок в городе. В начале 2014 года таких площадок было чуть более ста.



На территории крупных пермских предприятий и торговых центров также организован раздельный сбор отходов.



Собранное вторсырье попадает на переработку. В Перми работает несколько предприятий по переработке: ООО «Пласт-М» изготовляет новые емкости из переработанного пластика, ООО ТКФ «Титан» выпускает щетки для коммунальных машин из пластиковых бутылок. ООО «Буматика» делает тротуарную плитку с использованием полимеров. Пермский ЦБК принимает на переработку бумагу.



Информация о предприятиях, осуществляющих установку контейнеров для раздельного сбора, доступна на сайте городской администрации gorodperm.ru в разделе «Обращение с отходами».